Matera, ruba un furgone e si schianta contro un palazzo: fermato un uomo

Furto con incidente in pieno centro a Matera, dove in mattinata un uomo ha rubato un furgone mentre il proprietario stava consegnando generi alimentari, e durante la fuga ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un edificio di via Tommaso Stigliani, nei pressi della villa comunale. Il tutto sotto gli occhi di negozianti e passanti. L'uomo è stato fermato e le immagini ora sono al vaglio dei carabinieri.

(foto Genovese)