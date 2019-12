Matera, i cittadini «sostuiscono» il Comune e piantano alberi in via Casalnuovo

Di quell'area pare che nessuna amministrazione se ne sia voluta mai occupare. Per questo, alcuni residenti e non di via Casalnuovo, armati di pala e rastrello, hanno deciso di pintare negli alberi nel fosso retrostante la chiesa di San Rocco, fiorente giardino negli anni passati. Un’area a ridosso di una lunga via, ne centro ne periferia, strategica per raggiungere i Sassi e dove un po’ di tempo fa la comunità del quartiere si adoperò a ripulire chiedendo l’istituzione di un giardino botanico. Istanza che evidentemente non è stata ancora presa in considerazione.