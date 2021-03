ChiAMA l'arte: in Salento 3 appuntamenti in streaming con musica e danza

Si intitola ChiAMA l'Arte, ed è un progetto made in Salento che vuole essere un messaggio di sostegno, speranza e rinascita di sinergia tra turismo, spettacolo e cultura. Tre appuntamenti ideati da CDSHotels, in streaming sulla loro pagina Facebook ufficiale (si parte stasera alle 21), che uniscono danza, musica classica e musica popolare, per condividere - anche se solo virtualmente - un'idea di vacanza, concerti, spettacoli, divertimento.

Il primo evento sarà, appunto, questa sera, 25 marzo, alle 21, con la compagnia Tarantarte, coinvolta in una performance di danza popolare nel Relais Masseria Le Cesine. Si proseguirà poi il 29 marzo, sempre alle 21, con il pianoforte di Francesca Orlando, in diretta da Londra. Per concludersi il 1 aprile con la voce di Rachele Andrioli e la fisarmonica di Rocco Nigro dal Marenea Suite Hotel. Un modo per sentirsi vicini in un momento difficile, sperando di riprendere al più presto con gli appuntamenti dal vivo.