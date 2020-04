Iorestoacasa... e ricreo la mia piscina sul balcone: dalla Puglia la challenge è virale

#Iorestoacasa... e nuoto in piscina sul balcone! In tempo di lockdown ogni scusa è buona per passare il tempo e 'immaginare' la vita al di fuori delle mura domestiche. È per questo motivo che Icos Sport e benessere, che conta 12 impianti sportivi in tutta la Puglia e 16mila iscritti, ha lanciato una challenge sui social invitando gli utenti a ricreare in casa l'ambiente della piscina, per divertimento e nostalgia. Tutti, dai più grandi ai più piccoli, hanno colto la palla al balzo e si sono cimentati in improbabili tuffi e in acrobazie acquatiche.

Inoltre la struttura ha postato sempre sui suoi profili social video con allenamenti per consentire agli utenti di tenersi in forma anche a casa, anche in maniera specifica per i più piccoli. Ovviamente il tutto da condividere con l'hashtag #iorestoacasa, taggando @icosport.