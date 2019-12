Galatone, rintracciata statua di San Vito rubata in chiesa 38 anni fa: verrà restituita

Il 14 dicembre 2019, alle 18, a Galatone (Le), nella Chiesa della Collegiata di Santa Maria Assunta, nel corso della Santa Messa officiata da Monsignor Fernando Tarcisio Filograna, Vescovo della Diocesi di Nardò- Gallipoli, il Maggiore Lorenzo Pella, Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) di Udine, alla presenza del Sindaco Flavio Filoni, del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Lecce, Colonnello Paolo Dembech, del Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, Maria Piccarreta, restituirà al Referente per l’Arte Sacra della Diocesi, Monsignor Giuliano Santantonio, ed alla comunità di fedeli, una statua lignea policroma con reliquia al petto raffigurante San Vito, risalente al XVII secolo, rubata dalla chiesa salentina da ignoti nel 1981, e messa in vendita da un privato in un'asta in Lussemburgo.

L’opera, di epoca rinascimentale, in ottime condizioni, del valore di 30.000 euro, era stata posta in vendita da un lussemburghese ignaro della provenienza delittuosa del bene. Dopo essere stata sequestrata, la statua è stata poi recuperaa e rimpatriata.