Coronavirus, partita dalla Puglia per Brescia una equipe sanitaria delle Misericordie

ANDRIA - Il cuore grande della Puglia non si smentisce ed allora arrivano aiuti concreti per le regioni più colpite da questa grave emergenza sanitaria. Una intera equipe di operatori sanitari volontari delle Misericordie di Puglia, è partita alla volta della Lombardia con un’ambulanza, a supporto delle Confraternite lombarde ed attivata dalla Sala Operativa Nazionale nelle scorse ore. L’equipe composta da tre volontari delle Misericordie di Martina Franca, Borgo Mezzanone ed Andria, andrà ad operare nelle zone più complicate di questa emergenza da Coronavirus, per aiutare le postazioni di 118 ed i trasferimenti sempre più al collasso. In particolare le Misericordie di Puglia saranno attive nel territorio bresciano.

Un gesto di grande amore sottolineato nel pomeriggio, all’interno della sede regionale delle confraternite giallociano pugliesi ad Andria, sia dal Presidente Gianfranco Gilardi che dai referenti della Sala Operativa Regionale in stretto contatto con quella nazionale e dai Governatori delle confraternite direttamente coinvolte. L’impegno delle Misericordie in tutta Italia è sempre crescente sia con i servizi di emergenza urgenza ma anche con tutti i servizi di aiuto sociale alla popolazione senza dimenticare i moltissimi servizi quotidiani svolti in ogni parte della penisola.

Una preghiera speciale per i volontari partiti è arrivato direttamente dallo storico correttore della Misericordia di Canosa, Don Mario Porro.