Taranto, lavoratori ex Ilva in sciopero: protesta contro la cassa integrazione straordinaria

In concomitanza con l’incontro al Ministero del Lavoro sulla cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione aziendale, è in corso a Taranto uno sciopero di 4 ore proclamato da Uilm e Usb con sit-in davanti alla portineria direzione dei lavoratori di Acciaierie d’Italia, di Ilva in Amministrazione straordinaria, dell’appalto e indotto. L'azienda ha chiesto l’ammortizzatore sociale per 12 mesi, a partire da oggi, per 3mila dipendenti in tutti i siti del gruppo, di cui 2500 a Taranto. Al Ministero si cercherà di definire un accordo sindacale; in caso contrario la società agirà in maniera unilaterale. Uilm e Usb hanno chiesto il ritiro della procedura, Fim e Fiom sollecitano una riduzione del numero del personale da collocare in «cassa», l’applicazione del criterio di rotazione e la garanzia che non ci siano esuberi strutturali. "Questa mattina - sottolinea il coordinamento provinciale dell’Usb - siamo davanti alla direzione di Acciaierie d’Italia per non far passare questa cassa integrazione straordinaria e per chiedere un accordo di programma e una legge speciale per Taranto». La Uilm esprime «una netta opposizione a un piano fantomatico di investimenti fatto di promesse, puntualmente disattese, da parte dell’azienda».

«Quello di oggi è sicuramente un incontro importante. Mi auguro sia anche decisivo perchè in queste ore Acciaierie d’Italia ha mandato già le lettere di cassa integrazione ai lavoratori e questo ha provocato un’ulteriore iniziativa di lotta a Taranto. Oggi noi ci aspettiamo che il Ministero e la stessa azienda si rendano conto che quel tipo di procedura che hanno avviato, che prevede 3mila esuberi, quindi licenziamenti, anche se nel tempo, e a questi si aggiungono i 1700 che sono in cassa integrazione straordinaria di Ilva in As, non va bene». Così il segretario generale della Uilm, Rocco Palolombella, a margine dell’incontro al Ministero del Lavoro sulla cassa integrazione straordinaria chiesta da Acciaierie d’Italia per 3mila addetti in tutti i siti del gruppo, di cui 2500 a Taranto. «Ora - ha aggiunto Palombella - si apra una discussione seria , quella che non hanno voluto fare da dicembre ad oggi. Noi vogliamo sapere come si produce in quella fabbrica e con quali organici. Si colga l’occasione per ripartire da zero per poter stabilire quale tipo di organizzazione ci serve per andare avanti. Sarà un compito arduo». Il leader della Uilm auspica che ci sia «da parte del Ministero un’assunzione di responsabilità. Da parte sua l'azienda deve ricordare che si trova in Italia, deve sapere che ci sono i contratti e le leggi da rispettare e noi pretendiamo che ci sia un chiarimento. Poi crediamo che si possano trovare le condizioni per poter far ritirare questa decisione di mettere in cassa integrazione 3miula lavoratori. Qualcosa che non si giustifica nemmeno sul piano produttivo».