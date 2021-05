Camion ortofrutticolo si ribalta nel Foggiano: 21enne muore sul colpo

Un incidente mortale è avvenuto questa mattina all'alba nel Foggiano, lungo la strada a scorrimento veloce del Gargano 693, in località Torre Abate, tra San Nicandro Garganico e San Nicola Imbuti. Un uomo di 21 anni di Cagnano Varano è morto dopo essere uscito fuori strada con il furgone di una ditta di trasporto ortofrutticolo che stava guidando. Non c'è stato nulla da fare per salvarlo nonostante l'intervento del 118 con l'elisoccorso, di vigili del fuoco e carabinieri. Secondo quanto si apprende la dinamica del sinistro non è ancora chiara, ma sull'asfalto ci sarebbero evidenti segni di una brusca frenata.