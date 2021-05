Foggia, in coda al nuovo hub vaccinale

Foggia - Da questa mattina alle 10 è operativo a Foggia il nuovo Punto vaccinale di popolazione, allestito nell'Ente Fiera. E già dalle 10, dall'ingresso viale Fortore fin nell'hangar internto, decine e decine di foggiani si sono messi pazientemente in fila. Il nuovo hub è stato predisposto in tempi brevissimi grazie alla collaborazione tra Regione, Protezione Civile, Asl Foggia, Medici di Medicina Generale e Ente Fiera. Delle 20 postazioni allestite: 8 saranno utilizzate dalle squadre vaccinali della ASL; 8 saranno dedicate ai medici di medicina generale per le vaccinazioni dei propri assistiti estremamente vulnerabili; 2 saranno utilizzate per la preparazione delle dosi di vaccino; le ultime 2 saranno dedicate alle emergenze. (foto Maizzi)