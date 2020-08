Borgo Tavernola, scontro fra tir: feriti entrambi i conducenti

Grave incidente stradale questo pomeriggio nel Foggiano, a Borgo Tavernola, dove per cause ancora in via di accertamento due tir si sono scontrati. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e uno è in gravi condizioni. Erano rimasti intrappolati nelle rispettive cabine di guida, e per estrarli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

(foto Maizzi)