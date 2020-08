Mistero a Orta Nova: cadavere trovato in un'auto, avvolto in una coperta

Un cadavere di una persona, un bracciante agricolo di origini polacche, di circa 40 anni, è stato trovato questa mattina a Orta Nova (Fg), dentro un'auto in sosta nel parcheggio di un supermercato nella periferia della città. Secondo i primi rilievi, il corpo era avvolto in una coperta. Sono stati i passanti ad accorgersi della presenza del cadavere e a dare l'allarme. L'autopsia fornirà ulteriori dettagli, ma non ci sarebbero segni di violenza sul corpo: si pensa che l'uomo potrebbe anche aver avuto un malore ed essere stato trasportato lì da un'altra persona. Indagano i carabinieri.

(foto Maizzi)