Foggia, fuggono all'alt della polizia, ma l'auto si ribalta: 3 giovani in Questura

Incidente stradale questa mattina a Foggia. Tre giovani sono stati fermati dalla polizia, ma all'alt sono fuggiti. Dopo un breve inseguimento, l'auto a bordo della quale viaggiavano si è ribaltata, in via Silvestri, dietro la spelonca alla periferia della città. I tre sono stati portati in Questura.

(foto Maizzi)