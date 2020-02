Foggia, un altro ordigno bellico trovato durante lavori in aeroporto Gino Lisa

Aeroporti di Puglia ha comunicato che stamattina durante i lavori di prolungamento della pista dell'aeroporto di Foggia Gino Lisa è stata trovata una bomba d'aereo americana del peso di circa 20 libbre, l'ennesima nel corso delle ultime settimane. Dopo aver messo in sicurezza l'area, gli artificieri sono intervenuti per la bonifica. Il ritrovamento dell'ordigno, tuttavia, non pregiudica il cronoprogramma degli interventi e dei lavori, che sono in pieno e regolare svolgimento.