Lezione di antimafia sociale: Gen. Governale incontra gli studenti dell’Università

FOGGIA - Dopo l’inaugurazione, sabato scorso, della sede della Dia a Foggia alla presenza del ministro dell’Interno, Lamorgese, il direttore nazionale della Dia torna nel capoluogo dauno per incontrare gli studenti foggiani in un evento organizzato dall’Università di Foggia, in collaborazione con la DIA presso l'Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza (largo Papa Giovanni Paolo II n. 1, Foggia – I piano).

Il Rettore dell’Università di Foggia Prof. Pierpaolo Limone ha introdotto l’intervento del Generale Giuseppe Governale, durante l'incontro dal titolo “Educazione alla legalità: la mafia teme più l'istruzione o la giustizia?” che affronterà i temi della criminalità organizzata e della cultura mafiosa.

Il Gen. Governale ha parlato delle origini e delle evoluzioni di Cosa Nostra mostrando come, a tutt’oggi, sia una fenomenologia particolarmente rilevante e in costante espansione. Dai dati statistici emerge, infatti, una sempre maggiore adesione da parte dei giovani alle organizzazioni mafiose che agiscono soprattutto dove c’è crisi, omertà e disinformazione, servendosi di diversi mezzi, l'ultimo dei quali è la violenza. Raccontando diversi episodi di cronaca, il Direttore della DIA ha mostrato come “quest’ultima sia stata esercitata in passato a fasi alterne e come invece oggi le armi mafiose siano più silenziose, ma non meno pericolose”.

Giuseppe Governale, nato a Palermo nel 1959, è un Generale dell'Arma dei Carabinieri, già comandante del ROS e attualmente Direttore della DIA. Ha frequentato il 160º Corso dell'Accademia militare di Modena, nel biennio 1978-1980 e, promosso a sottotenente, la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dal 1980 al 1982. Nel 2001 diviene Comandante Provinciale dei Carabinieri di Modena, poi assegnato alla Scuola Ufficiali e al Comando Operativo Interforze dello Stato Maggiore della Difesa. Dal 2007 al 2010 è comandante provinciale di Catania, dal 2013 al 2015, promosso a generale di Brigata, comanda la Legione Carabinieri Sicilia. Dal 2015 ha comandato il Ros. Dal 2017 è Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, con il grado di Generale di Divisione.

LE PAROLE DI GOVERNALE - «Dobbiamo accompagnare il processo investigativo con la voglia di riscatto da parte della popolazione, dobbiamo assolutamente migliorare il livello di cittadinanza. Quello che più temono le organizzazioni criminali è la cultura». Lo ha detto a Foggia il direttore della Direzione investigativa antimafia, generale Giuseppe Governale, intervenendo all’incontro su 'Educazione alla legalità: la mafia teme più l’istruzione o la giustizia?', organizzato dall’Ateneo dauno.

«Questa - ha rilevato - è una provincia particolarmente delicata dove si sono andate stratificando una serie di problematiche». «Dobbiamo avere l’umiltà di lavorare sodo - ha concluso - consapevoli però che non si tratta solo di problemi di polizia giudiziaria, magistratura investigativa. Sono problemi che riguardano la società civile, i giovani».

«Le organizzazioni mafiose cercano di praticare la ginnastica più congeniale a loro: la corruzione. Se noi costruiamo una classe dirigente preparata professionalmente ma vulnerabile sul piano della corruzione, noi abbiamo creato una classe dirigente non performante». «Dobbiamo avere la consapevolezza che alla professionalità, alle tecnologie - ha aggiunto - si devono associare il senso di appartenenza a una Pubblica amministrazione, allo Stato. Queste organizzazioni mafiose sono potenti se vivono nell’ignoranza». «Se costruiamo una classe dirigente performante e orgogliosa di far parte della squadra dello Stato o della Pubblica amministrazione - ha concluso - il sentiero per loro comincia a diventare scosceso è pieno di insidie».

«La Dia va considerata come un valore aggiunto: è un interlocutore affidabile». Ha poi aggiunto il generale Giuseppe Governale, parlando della recente istituzione nel capoluogo dauno di una sezione distaccata della Direzione investigativa antimafia, la cui inaugurazione è avvenuta sabato scorso alla presenza della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese.

Per Governale, la Dia è un ottimo «interlocutore per il Prefetto chiamato ad assumere provvedimenti di interdittive antimafia, e le organizzazioni mafiose temono moltissimo questo genere di provvedimento». La Dia, ha proseguito, «è un interlocutore importante per la Procura distrettuale di Bari e per il tribunale, soprattutto con riferimento alle misure di prevenzione con le quali si ottiene il sequestro dei patrimoni illecitamente accumulati». «Questo - ha concluso - è l’altro aspetto che temono le organizzazioni mafiose: temono quello più della galera».