Foggia, ladri d'auto finiscono con la «supercar» in un vigneto

Nelle prime ore di ieri i Carabinieri di Foggia durante un controllo lungo la SS 16 hanno intercettato alcune persone a bordo di una Volkswagen Golf che spingevano un'Alfa Romeo Giulietta. La Golf negli ultimi giorni era stata segnalata in città per essere stata utilizzata per compiere alcuni furti, ed era sfuggita più volte agli inseguimenti delle forze dell'ordine, probabilmente grazie a un motore modificato. Vedendo i militari, gli uomini hanno abbandonato la Giulietta, fuggendo ad altissima velocità in direzione di Foggia. Ne è nato un folle inseguimento: i fuggitivi hanno tentato più volte di mandare fuori strada le auto di servizio, ma alla fine il conducente della Golf ha perso il controllo dell'auto, mentre tentava di raggiungere il centro di Orta Nova. La macchina è finita in un vigneto e nell'oscurità gli occupanti sono riusciti a fuggire.

Nella Golf i carabinieri hanno trovato centraline scodificate di vari marchi automobilistici, e numerosi attrezzi per lo scasso di autovetture, oltre a passamontagna, guanti e ricetrasmittenti. Le auto erano entrambe rubate e sono state restituite ai proprietari.