Un Bene inedito nella voce di Damato e Mou sul palco di Trani

TRANI – «Morte e Rinascita di Carmelo»: Cosimo Damiano Damato ed Erica Mou raccontano il genio di Carmelo Bene a teatro. Lo spettacolo andrà in scena domani, alle 21, in una speciale data «zero» nella piccola casa del Cinema del Teatro e del Jazz «Circolo Dino Risi» di Trani, per poi approdare a metà maggio a Campi Salentina, città natale di Bene.

«Le case dei poeti sono chiese e le loro poesie preghiere, suppliche, oracoli. Cosa daremmo per ritrovare le poesie giovanili, scritte a penna su fogli a righe – spiega Damato - Le poesie dei vent’anni perdute, dimenticate, stracciate, cancellate, ridicole, sfrontate, copiate, vogliose di tempesta e cariche di pioggia a forma di vita. Quella febbre di vita desiderata da due occhi scavati in un buio di rimmel, gli occhi di un giovanissimo Carmelo, è una ferita che squarcia un Sud magico e violento che filtra luce d’infinito dalla crepa di inquietudini e fragilità, commozioni, fughe e approdi esistenziali».

«Morte e Rinascita di Carmelo» attinge alle pagine di «Ho sognato di vivere» (Bompiani) di Carmelo Bene a cui si aggiunge la visione di Damato che riscrive, in chiave dark, un’Autobiografia non autorizzata di Carmelo Bene con la complicità drammaturgica del Premio Campiello Raffaele Nigro. Carmelo (Cosimo Damiano Damato) è morto da vent’anni, da allora vaga nel limbo in un campo di ulivi abitato da pinocchi. In una controra di sole accecante incontra una donna. È la morte (Erica Mou). Indossa un abito da sposa con un lungo velo d’organza nero. Ha il compito di catturare le anime supreme ed inviolate. Un dialogo profondo, nevrotico, poetico nel suo slancio bipolare. Fra i due inizia un lungo dialogo sull’arte, la vita, l’amore, l’eternità, la morte. Un incontro onirico, visionario, orfico. Una febbre in cui tutto può rivelarsi. È dolce, romantico, fragile il Carmelo raccontato da Damato e Mou.

«In un’epoca in cui la poesia è derisa, calpestata, umiliata, il fantasma di Carmelo torna perché non se n’è mai andato. Carmelo non è mai esistito. Carmelo è stato un sogno. Carmelo è tornato». A scandire il dialogo fra Carmelo Bene e la Morte altri «fantasmi sonori» con loopstation e «canzoni antiche gracchianti fruscianti». Damato e Mou sono legati da stima artistica e da un'intensa amicizia da oltre dieci anni. Nel 2011 la Mou partecipa allo spettacolo di Damato «Il bene mio», dedicato a Matteo Salvatore, al fianco di Lucio Dalla, Renzo Arbore, Teresa De Sio, Moni Ovadia. Nel 2012 Erica presta la sua canzone «Fili» al docu-film «Missoni Swing», girato da Cosimo Damiano insieme al grande stilista.