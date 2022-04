Grazia Salierno, l'artista di Adelfia che «brucia» il tempo

«L'acqua nebulizzata e diffusa della nebbia, che assurdità pretenderla su un foglio». Scrive così, su un post su Instagram, Grazia Salierno. Artista figurativa di Adelfia, nel barese, usa i suoi olii su tela o i suoi acquerelli su carta per racchiudere l'«attimo» del mondo, collegandolo attraverso il ponte del suo talento all'universale. Che non ha tempo. Come allungare il proprio pennello in anfratti animici, dalla forma rarefatta, che dinanzi all'occhio perscrutante esplodono di vita. Spesso figurati in vortice, esso ne avviluppa le emozioni riflesse.

Grazia Salierno, "Da Crisalide a Ribelle": il titolo della mostra in corso nella siciliana Noto in cui espone anche lei, sembra racchiudere la sua essenza artistica: è d'accordo?

«Ogni artista ha una metamorfosi che porta ad un graduale cambiamento del proprio percorso, attraverso tecniche e tematiche. Si percorre e si cambia, si studia e si affacciano nuovi volti, paesaggi, oggetti e rimangono dentro di noi, ne assumiamo l'esperienza. Tutto questo ci fa mutare e così ciò che esprimiamo».

Davanti alla critica la sua arte appare metafisica, con il pennello ad olio o acquerello deciso, fluente e allo stesso tempo “fantasma”, atto a definire o non definire i luoghi. E' la sua visione della vita?

«Non ho uno stile che si può inquadrare, ma la sua espressione “fantasma” calza a pennello, è proprio il caso di dirlo! La leggerezza è quel qualcosa che cerco e trovo necessaria per la ricerca che è sempre presente nella mia produzione: il movimento. Meno presenza e dettagli di un corpo fa si che sia inteso quell'attimo di ripresa. Un frame di un corpo che si muove, una foto di un tempo breve e veloce, non può essere definito».

Qual è la genesi del suo pennello, dove trova origine la sua arte?

«Il Futurismo è stato lo stile che ai tempi del liceo mi ha rapito. Da lì forse quel desiderio di ricerca di energia e vita nel movimento e nel muoversi delle immagini».

Cosa vuol dire essere un'artista in Puglia?

«Non so darle in realtà la definizione di "artista". Ma mi sento parte della mia terra. Questa regione è poco attenta all'arte ed alla bellezza che possiede ed alle tante e svariate presenze artistiche. Come accade un po' in tutta l'Italia».

Ci sono progetti futuri a cui sta lavorando?

«Per quel che riguarda la mia personale produzione, procede sempre di pari passo con il mio respirare. Progetti e collaborazioni sono in cantiere. Uno è appena terminato con altri quattordici artisti e presto vedrete di che cosa si tratta».

La biografia dell'artista

Grazia Salierno è un artista figurativa di Adelfia. Dopo aver conseguito il diploma al liceo artistico di Bari ed il diploma di laurea all’ Accademia di belle arti di Bari, con 110/110 lode, opera nel campo dell’arte con la sua produzione e con collaborazioni con associazioni artistico culturali. L’espressione artistica cresce con gli anni e con le esperienze che attraversa: partecipazioni a mostre collettive, bipersonali, personali, concorsi, progetti, riconoscimenti e premi.

Consigliera dell'associazione «Live in Art» e socia attiva di «Alauda», questa è la poetica artistica di Grazia Salierno: spazia e racconta corpi che si muovono in spazi indefiniti; corpi sfaldati che perdono consistenza, si perdono nell’attimo precedente, per immaginarli nel momento che seguirà. Sono leggeri, concentrati in pochi tratti energici, approssimati dai colori lievi, consumati dalla luce di un luogo non luogo. Anime perse, ombre di colore, che cadono, saltano, si contorcono nell’azione.