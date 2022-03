«Giornate FAI», ben 106 luoghi da visitare in Basilicata e Puglia

Sugli oltre settecento luoghi di quattrocento città italiane che saranno riscoperti nelle «Giornate FAI» di Primavera di questo weekend, un sostanzioso contributo viene dal panorama apulo-lucano per un totale di 106 aree rese accessibili per l'occasione su 68 territori contestuali. Il 26 e 27 marzo, con programmi specifici di fruizione, la direzione regionale del Fondo Ambientale Italiano mette in vetrina «quella bellezza meno conosciuta che costituisce, attraverso i luoghi, un autentico patrimonio da custodire e valorizzare» dichiara alla «Gazzetta» la referente del FAI Puglia-Basilicata Mariangela Marchese.

I LUOGHI FAI IN BASILICATA – Sessantacinque posti da visitare su un territorio caratterizzato da trentanove città e paesi. E' l'essenza delle «Giornate FAI» in Basilicata. Questo l'elenco ufficiale dei luoghi aperti per l'occasione al pubblico con relativa residenza: il Castello, la Chiesa di Sant'Antonio da Padova o del Convento, la Chiesa di San Bernardino da Siena e Bosco Bufalara a Bernalda; «L'arte pittorica del '600 e '700 nella Cattedrale» e il «Polino e la Chiesa di San Francesco» ad Irsina; Casa Noha, «Palazzo Malvinni-Malvezzi: un affaccio sul cinema», «Mib-Un percorso immersivo nella Festa della Bruna», Centro Studi e Conservazione della biodiversità-Parco dei Monaci, «Progetto genesi, arte e diritti umani-Palazzo Lanfranchi», «Camminare tra suoni e profumi della transumanza», «Nel cuore della civita, Palazzo Venusio, oggi Viceconte», «Il villaggio neolitico trincerato di Murgia Timone», i Palazzi storici del Conservatorio di musica «Duni», «Must-Matera Underground stories and tradition», «La Madonna della Bruna vestita da Regina», «Racconti in pietra-Museo di Paleontologia», Palazzo Arcivescovile a Matera; «Tempio di Hera, già “cattedra” di Pitagora, in Mesagne Heallas» a Metaponto; Chiesa di San Rocco a Grottole; Rione Terravecchia e Dirupo, Cappella della Madonna delle Grazie a Pisticci; «Nuovi affreschi e restauri Chiesa Madre» a Ferrandina; «Cattedrale di Santa Maria Assunta: arte, fede e architettura», Caserma dei Carabinieri già Ospedale di San Giovanni e «Palazzo Lizzadri: tra storia e tradizione», «Un piccolo e curioso negozio storico», «Serra del Cedro: escursione tra natura archeologica e poesia» a Tricarico; Santuario Santa Maria D'Anglona a Tursi; «La città della pietra tra genio e follia» a Gorgoglione; «Emozioni ed unicità nel Parco delle cantine di Barile» a Barile; Castello del Malconsiglio a Miglionico; Castello Ruggero a Lauria; «Piccole gemme del borgo», «Splendore del Castello» a Maratea; «Chiesa Madre Santi Pietro e Paolo: bicentenario della fondazione» a Montescaglioso; «Tra cielo e terra: il convento di Santa Maria di Orsoleo» a Sant'Arcangelo; «Chiesa di San Francesco e Convento della Santissima Annunziata: le tele ritrovate» a Tolve; Chiesa Matrice San Michele Arcangelo a Pomarico; «La collina del Castello», «I luoghi di Heraclea», «I luoghi della Riforma Fondiaria» a Policoro; «Alla scoperta dell'antico borgo» a San Mauro Forte; «Borgo» a Rotondella; «Casino Alcibiade e Celeste Iula» a Salandra; «Architetture di carta e suggestioni dantesche» a Stigliano; Museo internazionale del presepio «Vanni Scheiwiller» a Castronuovo di Sant'Andrea; «Castello: sala immersiva Passannante e collezione Vernotico» a Savoia di Lucania; «Valsinni: il borgo di Isabella Morra» a Valsinni; «Madonna dell'Incoronatella, Chiesa Rupestre e Dimora» ad Acerenza; «Una giornata da Barone» ad Anzi; «Pietà e devozione popolare» e «Luoghi di Don Giuseppe de Luca» a Sasso di Castalda; «Chiesa di San Nicola di Myra, arredi lignei-parati liturgici-argenti», a Castelluccio Inferiore; Parco storico della Grancia a Brindisi Montagna; Riparo Ranaldi, Riserva antropologica statale «I Pisconti» a Filiano; Complesso monumentale di Sant'Antonio e Palazzi storici di San Costantino a Rivello; Chiesa Madre Santissimi Apostoli Pietro e Paolo a Marsicotevere; «Marsico tra Principato e Diocesi» a Marsico Nuovo; «Bosco Faggeto: scrigno di biodiversità» a Moliterno; «I frantoi: percorso tra storia, natura, tradizione» a Montemurro; «Incontro con l'arte di Nino Tricarico» a Potenza; La Collina di Grotticelle a Rionero in Vulture; «Chiesa di San Nicola di Bari: uno scrigno di opere d'arte» a San Chirico Nuovo.

I LUOGHI FAI IN PUGLIA – Quarantuno siti per ventinove territori. E' questa la sostanza dell'offerta delle «Giornate FAI» nelle regione della Puglia. Ecco l'elenco dei luoghi da poter visitare con relativa residenza: masseria «Torre dei cannoni» ad Altamura; Centro storico a Conversano; Casino Pappalettere a Giovinazzo; centro storico di Cerignola detto «Terra vecchia»; la basilica di San Giovanni Battista a Foggia, unitamente alla Cattedrale, alla Chiesa di «Gesù e Maria» e alla chiesa dell'Addolorata; il Museo diocesano di Manfredonia; piazza del Carmine a San Severo; la chiesa matrice di San Lorenzo a Laterza; l'anfiteatro augusteo di Lucera; l'abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce unitamente a «Fai... perle medievali» presso la chiesa dei Santi Niccolò, San Cataldo e Cimitero Monumentale, e «Le vie del Tabacco: istituto Presta-Columella, Magazzino Concentramento, La Fabbrica-Museo delle Tabacchine e Villaggio Cardigliano»; la «Fabbrica del fumo in libertà» a Bari; la chiesa di Santa Lucia e la chiesa di San Basilio a Gravina di Puglia; il giardino «Galderisi» a Monopoli; il Castello Svevo di Brindisi; la Chiesa e il Monastero di San Pietro a Molfetta; «Antonio di Pillo Scultore» a Trinitapoli; Villa Lenti a Noci; Chiesa di Santa Margherita a Bisceglie; la Cavette di Bauxite a Spinazzola; l'Epitaffio della Disfida nella Bat; l'«Archeologia industriale dell'Aqp: l'impianto Battaglia» a Villa Castelli; «Tratturo Magno» a San Paolo di Civitate; «La settimana Santa di Gallipoli: Confraternita della Purità, Confraternita Santa Maria degli Angeli, Confraternita Santissimo Crocifisso e Confraternita del Carmine»; a Campi Salentina «Le vie del Tabacco: la fabbrica»; «Fai... Le Perle medievali: villaggio rupestre di Macurano e Chiesa di Santa Barbara, Montesardo» ad Alessano; «Le vie del Tabacco: Cardigliano» a Specchia; il Convento di San Francesco a Manduria; la Scuola Volontari Aeronautica Militare-Ex Saram con Palazzo Brasini a Taranto.