Foggia, i primi tre punti cn Mister Corda: vince con Agropoli

FOGGIA - Primi 3 punti in Serie D per il Foggia. Dopo aver sbandato nel derby di Fasano (1-0), la formazione rossonera non stecca l’esordio casalingo: vince con merito, piegando nell’ultimo segmento del match un Agropoli costretto a difendersi per quasi tutto l’incontro. La matricola campana si ferma dopo il debutto vincente nel derby interno con il Sorrento. Buona la prima, al timone dei rossoneri, per Ninni Corda, subentrato al dimissionario Amantino Mancini.

Ulteriori dettagli con notizie e inetervista nell'edizione in edicola lunedì 9 settembre.