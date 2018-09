Baricalcio, primo allenamento in città al Rana di Carbonara

BARI - Primo allenamento oggi in città per il Bari di Aurelio de Laurentiis: la squadra allenata da Giovanni Cornacchini ha lavorato sull'erba di Carbonara del campo 'Tonino Rana', struttura nella quale con la Pro Inter mosse i primi passi l’ex campione di Roma e Real Madrid, Antonio Cassano.

Sul fronte mercato sono in fase di definizione gli ingaggi del centrocampista Bolzoni, del fantasista Brienza e del difensore Di Cesare.

La squadra biancorossa si allenerà tutta la settimana al Rana, stante la condizione dei manti erbosi del San Nicola e dell’antistadio. Al momento nell’entourage del club non si esclude nemmeno che l’esordio di Coppa Italia contro il Bitonto, in programma per domenica, possa essere nuovamente rinviato.