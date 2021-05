Francavilla Fontana, la Basilica minore risplende dopo il restauro

Brindisi - A distanza di 8 mesi dall’inizio delle opere di restauro, domenica 16 maggio riapre al culto la Basilica Minore

del Santissimo Rosario di Francavilla Fontana. In questi mesi tutte le celebrazioni sono state svolte nella Rettoria di Santa Chiara, dove ha sede la Confraternita dell’Orazione e Morte. Gli interventi di restauro della Basilica, molto amata dai francavillesi, erano stati messi in cantiere già da diversi anni e hanno interessato il consolidamento degli stucchi e la

ritinteggiatura del transetto e della Cupola, la più alta del Salento. I lavori sono stati possibili grazie al contributo economico dell’8 per mille alla Chiesa Cattolica ed alle offerte libere dei fedeli.

La Soprintendenza alla Belle Arti della Puglia, in sintonia con la Diocesi di Oria ha approvato e controllato tutti i lavori. Domenica 16 maggio si terrà la solenne concelebrazione presieduta dal vescovo diocesano, mons. Vincenzo Pisanello. Appuntamento alle 18.30, previsti gli interventi del direttore dei lavori di restauro, del parroco-rettore mons. Alfonso Bentivoglio.