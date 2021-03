Francavilla F.na: una volpe come animale domestico

Ormai è quasi un animale domestico. Emiliano Andriulo e la “sua” volpe si vogliono bene e se ne vogliono da mesi, quasi tre. Sembra quasi una favola, sembra quasi “Il Piccolo Principe.” Ma è la realtà di ogni giorno tra le campagne di Francavilla Fontana, dove il quadrupede - selvatico e non addomesticabile per antonomasia - si reca a trovare il suo amico umano per il solito, graditissimo spuntino. “Ormai penso sia mia - dichiara, fiero, Andriulo - e sono convinto mi voglia un bene dell’anima: finché vorrà l’aspetterò, la nutrirò e l’accoglierò come finora ho sempre fatto.” Quotidianamente, Emiliano - grandissimo amante degli animali - fa il giro delle macellerie francavillesi per procurarsi anche del cibo per quella volpe, ormai affettuosa al pari di cani e gatti, che si presenta a casa sua per l’aperitivo - intorno alle 19 - o più spesso per cena, tra le 22 e le 23. Una storia d’affetto nata per caso a inizio dicembre, quando per la prima volta “volpetta” - infreddolita ed evidentemente affamata - si è presentata d’improvviso a casa Andriulo quasi elemosinando del cibo.

Di lì, in un crescendo quasi da documentario sul rapporto uomo-animale, ha cominciato a rispettare turni e orari, dividendosi carne, wurstel e altre leccornie con gli altri quadrupedi domestici: cani e gatti. Una situazione strana, rarissima, specie per una bestia non solo selvatica ma anche diffidente sfociata poi nel divano. Sì proprio così, neanche fosse un cane o un micio, dopo aver pasteggiato, la volpe si è adagiata sul divano all’esterno della casa rurale di Emiliano. segno evidente della fiducia instauratasi tra i due. “Mi piace troppo questa cosa - commenta il padrone di casa - e spero duri ancora a lungo. Non mi era mai successo di avere una volpe per amica - aggiunge il novello piccolo principe - e posso assicurare che la cosa trasmette sensazioni fantastiche, quasi ti mette in pace col mondo. Solo coccolandola, solo nutrendola e avvicinandomi a lei con rispetto, mi ritrovo una volpe come animale domestico. Ne sono orgoglioso - conclude - e io per lei (o lui) ci sarò sempre, ovviamente fino a che avrà piacere a venire a trovarci, trasmettendoci ogni giorno un po’ di gioia e allegria, nonostante questo periodo difficile per tutto il mondo”