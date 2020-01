Brindisi, 42enne aggredito con un coccio di vetro finisce in prognosi riservata

BRINDISI - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Brindisi hanno arrestato per lesioni personali gravi il 42enne Andrea Campioto. Ieri sera, infatti, in una birreria del centro cittadino, l'uomo mentre era intento a consumare una bevanda alcolica al tavolo, ha avuto un diverbio con un 29enne del luogo. Nel corso del litigio l’arrestato ha colpito, con il proprio bicchiere, il malcapitato all’altezza del collo, recidendo parzialmente la vena giugulare. Il malcapitato trasportato in codice rosso al locale ospedale «A.Perrino», sottoposto a intervento chirurgico, è in prognosi riservata, mentre l’arrestato ha riportato una ferita lacero contusa al cuoio capelluto, giudicato guaribile in giorni 10. L'aggressore è stato sottoposto agli arresti domiciliari.