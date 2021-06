Da Venezia a Barletta e poi fino a Leuca in monopattino, la sfida di Stefano: «Il mio viaggio è per l'ambiente»

BARLETTA - Stefano Giusto è un personaggio con una meravigliosa convinzione: la natura prima di tutto. Sempre e comunque. Un messaggio che «lancia» dal suo monopattino. Infatti è partito da Ancona nei giorni scorsi e arriverà a Santa Maria di Leuca forte dei suoi 850 chilometri tra asfalto bollente e rispetto per l'ambiente.

Questo 42enne dall'accento veneziano inconfondibile nella vita di tutti i giorni lavora alla polizia locale di Venezia. «Credetemi la bellezza della Puglia è assolutamente straordinaria ed è bene che la vostra terra rimanga sempre al centro delle vostre attenzioni. L’ambiente è un fattore importante e vitale per tutti noi e anche Papa Francesco lo ricorda con grande rispetto -. Io attraverso questo mio viaggio voglio portare un messaggio di amore e speranza». «Barletta mi ha colpito per la sua bellezza e per il suo calore. Anche le Tremiti e Manfredonia sono dei posti che non dimenticherò mai. Domani 24 giugno, sarò a Bari e mi divertirò a visitare il centro storico e magari cercherò di mangiare le orecchiette», ha continuato.

Poi Stefano, sempre in monopattino, andrà a Monopoli, Brindisi, Lecce, Gallipoli e Santa Maria di Leuca. Il messaggio finale: «Non posso sottacere l'importanza di utilizzare il monopattino sempre con molta attenzione. Il rispetto delle regole stradali al primo posto per evitare tragedie mortali», ha concluso. Chi vuole può seguirlo su Instagram stefano.giusto10