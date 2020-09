La Disfida di Barletta con i diversamente abili

Barletta - Catapultati in un epoca passata, intorno al ‘500, nella quale dame e cavalieri si intrattengono durante un momento conviviale, tra danze e chiacchiere di corte. Questo il messaggio delle foto che pubblichiamo fulcro del servizio fotografico con gli abiti storici del ‘500, scattato da Ruggiero Dibenedetto, presidente dell’associazione Fiof che si è offerto di collaborare a questo progetto.

Le foto, infatti, sono state scattate, prima del lockdown, all’interno dell’ex Convento della chiesa di San Domenico e ora adibito ad Archivio di Stato a Barletta.

«Abbiamo atteso questo momento per la pubblicazione, in concomitanza con il periodo della ricorrenza, come omaggio alla Disfida di Barletta, rievocazione storica del 1503, che si tiene ogni anno nella città con un grande evento, per cui la nostra città accoglie migliaia di turisti che purtroppo quest’anno non è stato possibile realizzare a causa della pandemia», fa sapere la sviluppatrice del progetto Vincenza Dinoia giovane barlettana diversamente abile.

La Dinoia si è avvalsa della preziosa collaborazione di Carmela Calabrese, in arte Charmelle, stilista e sarta costumista che ha realizzato i costumi di scena indossati nelle foto, seguendo i canoni storici, ed Alessandro Cascella e Simona Falcetta, guide turistiche dell’ associazione culturale the walkers Free Walking Tour Barletta.

Il progetto, nato da una esigenza di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della disabilità, intende abbattere le barriere mentali, coinvolgendo anche le persone con disabilità in questa rievocazione storica, che porta grande lustro alla nostra città. Hanno deciso di aderire a questa iniziativa anche attivisti diversamente abili, che hanno deciso di appoggiare questa iniziativa insieme a Vincenza Dinoia, Angelo Damato, Graziella Cagnin e Luisa Sguera. Infatti, il progetto prevede anche tour guidati dall’associazione Free Walking Tour Barletta, coinvolgendo le persone con disabilità, per sensibilizzare anche al tema del turismo accessibile. «Contiamo che il prossimo anno il progetto possa proseguire ed ampliarsi, coinvolgendo altre associazioni culturali», ha concluso la Dinoia.

Insomma una occasione da non perdere alla luce di questo meraviglioso messaggio che mette al centro la cultura dell’integrazione. Non sempre al centro dei comportamenti di troppi barlettani.