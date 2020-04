Andria, due fratellini figli di un Oss preparano la «scarcella» per il personale del Pronto Soccorso

Un'altra bellissima testimonianza per la nostra rubrica di 'buone notizie' sul fronte Coronavirus arriva da Andria, nel Nordbarese. Un papà, operatore socio-sanitario del Pronto Soccorso dell'ospedale della città, ci ha inviato queste foto dei piccoli Marco e Francesca, costretti a stare a casa, lontani dai loro amici, ma anche lontani dal padre per evitare possibili contagi, hanno impiegato il loro tempo preparando la classica 'scarcella' artigianale, da donare a tutti gli operatori sanitari del Pronto Soccorso, medici, infermieri, oss e ausiliari. Non poteva mancare un biglietto di ringraziamento per il delicato lavoro: “Verde come la speranza, rosso come la fede. Grazie a tutti Voi!"