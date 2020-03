Barletta, azienda di moda produce 150mila mascherina e le dona alla città

BARLETTA - Oltre 150mila mascherine donate a tutti i barlettani attraverso i supermercati della città. Si chiama #loBATtiamoinsieme ed è l’iniziativa messa in campo da un’azienda di Barletta per l’emergenza Coronavirus. Si tratta della New And Best Srl, fondata dal Sig. Michele Doronzo, società che lavora nel campo della moda.

«L’emergenza Coronavirus, stando a quanto sta accadendo in tutta Italia ed in particolare al Nord, deve farci riflettere sul valore della vita, sull’importanza della nostra salute e su quanto sia fondamentale il nostro senso civico. Per questi motivi, pensando alla nostra Città, ai nostri concittadini, alle associazioni, ai volontari e a tutti coloro i quali sono impegnati in prima linea per questa battaglia, abbiamo voluto mettere a disposizione la nostra manodopera, i nostri macchinari e le nostre energie per questa nobile causa. La nostra azienda ha così deciso di produrre per la Città di Barletta oltre 150mila mascherine che hanno tutte le caratteristiche per fornire un’ottima protezione individuale ad esclusione, lo specifichiamo, dell’utilizzo prettamente sanitario/chirurgico. Non si tratta di una operazione commerciale infatti le mascherine non saranno messe in vendita», dice il patron.

Già centomila mascherine sono state consegnate ai supermercati della città, grazie alla disponibilità dell’associazione no profit ‘Barletta Sociale’, per essere messe a disposizione dei cittadini tutti. Sono stati individuati i supermercati come luoghi di distribuzione, in quanto sono tra i pochi punti vendita rimasti aperti al pubblico capaci di intercettare più agevolmente la comunità barlettana, più quartieri, più fasce di popolazione. Continua il patron: «Crediamo di aver fatto cosa gradita nel tentativo di ridurre la possibilità di contagi e sconfiggere l’epidemia, convinti che ne usciremo vincitori. Con Barletta, tutta l’Italia».