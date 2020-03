Coronavirus, panchine vietate a Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - C’è un nuovo modo per invogliare la gente a rispettare le norme del Governo anti-coronavirus: Inibire le panchine sparse per la città con un diktat ben preciso: «State a casa». La decisione di nastrare tutte le panchine comunali è stata presa dal primo cittadino di Margherita di Savoia nonché presidente della Provincia di Barletta, Andria e Trani, Bernardo Lodispoto che si è schierato contro chi, in barba alle regole dettate, continua ad intrattenersi per strada, seduto alla panchina e, perché no, anche in compagnia di un amico per scambiare qualche chiacchiera.

«Abbiamo tutti lo stesso obiettivo e lo stesso interesse a non diffondere il contagio. A che serve aver chiuso le scuole se poi vediamo ragazzi e anziani aggregarsi in gruppi numerosi? Questo è un comportamento da evitare assolutamente», tuona il sindaco della Città delle saline.

E allora, dopo aver disposto opere di sanificazione su tutto il territorio comunale e aver vietato la fruizione del demanio marittimo, delle spiagge e della battigia, ha «blindato» anche le panchine della città per contrastare il fenomeno delle uscite senza motivata esigenza.

Il pericolo contagio, d’altra parte è elevato, e allora a Margherita di Savoia diventa vietato sedersi alle panchine, considerate uno straordinario luogo di socialità, che ora non può essere consentito, data la gravità della situazione.

«Stiamo affrontando con grande difficoltà un momento difficile di emergenza – conclude il sindaco - che non potrà che peggiorare se continuiamo con questi atteggiamenti irresponsabili».