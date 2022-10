Fiera: 40mila visitatori, ma per evitare le file meglio usare i ticket online

BARI - In un giorno e mezzo dall'inaugurazione della Campionaria di Bari già si registrano 40mila visitatori. È uno dei primi record varati dall'85esima edizione della Fiera del Levante a Bari. Sono migliaia le persone che si sono riversate negli stand: più di 15 mila nella giornata inaugurale e 26 mila alle 14 di domenica 16 ottobre. Entusiasta il presidente Alessandro Ambruosi che però invita gli utenti ad acquistare il ticket online per evitare le lunghe code alla biglietteria.

RADIO ESERCITO ATTIVA ALLA FIERA DEL LEVANTE

Per la prima volta nella Fiera del Levante è presente Radio esercito, la web radio dell’EI ascoltabile dal sito https://www.esercito.difesa.it/radio-esercito, che trasmette musica, programmi di settore e radiogiornali. Durante il periodo della Campionaria - riferisce una nota - manderà in diffusione la propria programmazione in Viale Adriatico, dov'è allestita la postazione con gli 8 dj e speaker militari che si alterneranno nei nove giorni della Campionaria.

«Questa radio - spiega la Caporal Maggiore Scelta Giulia Trincia - è nata tre anni fa dalla volontà della Forza Armata di creare un collegamento con le persone. Piano piano ci stiamo facendo conoscere e siamo ben contenti di essere presenti in questo importante contesto».

Da Bari ci saranno 4 collegamenti giornalieri in diretta, possibili grazie ad un team di satellitari che permette il collegamento internet, partiranno da domani lunedì 17 ottobre e si alterneranno secondo gli orari della fiera, dalle 10 alle 21. Questa sarà una delle prime esterne di Radio Esercito dopo alcuni importanti manifestazioni tra le quali il Festival di Sanremo, la Fieracavalli di Verona e La partita del Cuore a Torino.

«Oltre che da Pesaro, dove abbiamo i nostri studi, facciamo interventi dai luoghi in cui ci troviamo. In questa occasione dalla Fiera del Levante interagiremo con i visitatori della Campionaria, evidenziando la città di Bari e il calore delle persone di cui siamo rimasti piacevolmente colpiti».