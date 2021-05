Bari, 80 volontari ripuliscono la costa: 600kg di rifiuti rimossi in poche settimane

BARI - Una carica di oltre 80 volontari hanno partecipato al secondo cleanup organizzato dall’associazione 2hands Bari, una settimana dopo il primo cleanup che ha sancito l’inizio delle attività della sezione barese di 2hands Organization.

Nell’ambito dell’obiettivo dell’associazione di promuovere la tutela ambientale, sono stati rimossi dall’ambiente 113 kg di rifiuti, rappresentati in larga parte da polistirolo e plastiche, anche derivanti dall’industria ittica, come le reti. La location scelta per quest'ultimo intervento è stata quella del waterfront di San Girolamo, popolare ritrovo estivo, spesso cosparso da rifiuti provenienti da mareggiate o abbandonati da incivili passanti, lungo le aiuole e la pista ciclabile. A fine cleanup i volontari hanno ammassato i rifiuti raccolti, che sono stati prontamente smaltiti dagli operatori dell’Amiu, che ringraziamo per l’importante supporto logistico.

Nonostante le attività dei volontari siano iniziate da poche settimane, gli interventi effettuati hanno permesso di rimuovere dalle coste baresi già quasi 600kg di rifiuti inquinanti; ciò rappresenta un importante fonte di motivazione per continuare con ciò che è stato iniziato, a dimostrazione del senso di responsabilità che le nuove generazioni hanno nei confronti della tematica ambientale. Appuntamento per il prossimo cleanup a domenica 22 maggio, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. Per sapere più dettagli a riguardo, per conoscere gli impegni futuri e l'operato di 2hands, basta seguire l'associazione su Instagram (@2handsbari), o su Facebook (2hands Bari).