Bari, anniversario morte Aldo Moro, Decaro: «Paese sappia ritrovare unità come allora»

«Quello era un periodo buio della vita del nostro Paese, in cui sulla base delle idee e della politica si ammazzava e si terrorizzava. In quel momento buio ci fu l’unità delle istituzioni, dei cittadini, dei sindacati, delle associazioni, dei partiti politici, che ci ha permesso di superare quel periodo storico, e io spero che il nostro Paese, in questo momento difficile, sappia trovare la stessa unità». Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, a margine della cerimonia in occasione del 43esimo anniversario dell’uccisione di Aldo Moro. Per Decaro quella «unità» si può trovare «pensando ai principi e ai valori di persone come Aldo Moro e come Peppino Impastato, morto nello stesso giorno e che oggi ricordiamo con Moro. Due persone che ci hanno permesso di vivere grazie al loro sacrificio in un Paese migliore ed è a loro - ha concluso Decaro - che ci dobbiamo ispirare anche quando sembra che tutto ci stia venendo contro e abbiamo voglia di arrenderci».

(foto Luca Turi)