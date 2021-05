Amianto a Bari, sequestrato edificio in fase di demolizione a Marconi

BARI - La Polizia locale di Bari ha sequestrato nel quartiere Marconi un edificio in fase di demolizione, dopo aver rinvenuto materiale in presunto cemento amianto, senza che fosse stato redatto alcun piano di sicurezza per i lavori in corso. La documentazione esibita ha confermato il possesso di regolare permesso di costruire, con previsione della preventiva demolizione del preesistente edificio, ma non il piano sanitario di lavoro previsto per le lavorazioni sia in fase di frantumazione che per il successivo smaltimento dei materiali contenenti amianto. Una volta sospesa l’attività di demolizione dello stabile in corso, quindi, la pattuglia ha fatto un sopralluogo all’interno dell’area di cantiere dove ha trovato una tubazione in presunto cemento amianto e, sul lastrico solare, il terminale di un comignolo di una canna fumaria e la presenza di un manufatto in presunto cemento amianto già frammentato in più pezzi. Sono state prelevate campionature dai manufatti demoliti per le relative analisi fisico-chimiche. Il cantiere è stato posto sotto sequestro giudiziario e le due persone responsabili di impresa per i lavori sono state denunciate.