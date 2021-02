Bari, i teatri si illuminano: ad un anno dalla chiusura aperte simbolicamente le porte della «cultura» FT/VD

BARI - I teatri di Bari si illuminano e riaprono le porte, simbolicamente, al pubblico ad un anno di distanza dal primo provvedimento governativo che come misura di contrasto al Coronavirus ne intimava la chiusura immediata. Anche il capoluogo pugliese ha aderito all'iniziativa di U.N.I.T.A. (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) in cui si invitavano i Teatri nazionali a illuminare e tenere aperti i propri edifici la sera del 22 febbraio (dalle 19.30 alle 21.30). Porte aperte e portico illuminato (come mostrano le immagini) per il teatro comunale Niccolò Piccinni, luci accese anche al Petruzzelli, e poi ancora al Teatro Kismet di Bari, al Radar di Monopoli e al laboratorio urbano La Cittadella degli Artisti di Molfetta.

L'invito al pubblico è quello di lasciare un pensiero scritto su un foglio portato da casa. Per chi lo desiderasse, c’è anche la possibilità di inviare un pensiero, una citazione, la frase dello spettacolo o autore preferito, che sarà poi pubblicato sui social di Teatri di Bari. Basta scrivere in privato via Messenger alla pagina Facebook Teatri di Bari, indicando possibilmente nome, cognome e città. Così i Teatri di Bari tornano per una sera ad incontrare quella parte essenziale e indispensabile di ogni spettacolo senza la quale il teatro semplicemente non esiste: il pubblico.