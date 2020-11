Chiusure Covid a Bari: i bar Jerome regalano merce a rischio macero. Manifestazione bloccata dalla polizia

Dopo l'arrivo del nuovo dpcm con le strette del governo Conte per fermare i contagi Covid, la catena di bar Jerome di Bari ha deciso di regalare ai cittadini la merce che andrebbe al macero in vista dell’imminente chiusura di bar e ristoranti. Un gesto a metà tra solidarietà e protesta che però è finito male. Già perché il proprietario Mino Dalonzo, come documentano le immagini, mentre stava allestendo il tavolo con i prodotti da regalare messi in esposizione nel locale di via Sparano è stato fermato da 6 poliziotti che hanno interrotto la manifestazione per eseguire una serie di controlli all'interno del bar.

L'accusa mossa nei confronti del barista riguarda soprattutto l'eventuale assembramento che si sarebbe creato all'esterno del locale. Peccato che al momento dell'arrivo delle volanti ci fossero a mala pena una decina di persone (tra cui giornalisti e cameraman arrivati sul posto per documentare il momento di solidarietà). Inevitabile il caos: tanti tra i passanti sono intervenuti a difesa del gestore che cercava di spiegare la situazione alle forze dell'ordine. Come ha raccontato Dalonzo: «a rischio pattumiera ci sono 20 mila euro di merce conservata nelle celle frigo che dopo l'avvio del decreto verrà gettata via, vista la chiusura totale di bar e ristoranti sia nelle zone rosse che in quelle arancioni. Questa seconda chiusura ci obbliga a mettere in cassa integrazione 47 lavoratori, non siamo preparati e soldi in cassa non ce ne sono più», denuncia l'uomo.