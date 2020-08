Bari, campi estivi, il diritto al sorriso e all’amore

BARI - Non dimenticherà l’estate e, per fortuna, non sarà a causa del covid ma dei tanti abbracci che lo hanno aiutato di nuovo ad amare. Lui, parliamo di un ragazzo minorenne, è stato protagonista - suo malgrado - di un recente, gravissimo, episodio di cronaca nera e al campo estivo organizzato dall’Arci al quartiere Catino è entrato con tutti i suoi fantasmi e tutto il suo dolore.

«Era spaventato, intrattabile» spiega Daniela Martino, presidente del circolo «La stanza di Cesco» che quel campo ha organizzato. «Urlava per attirare l’attenzione - aggiunge - e ci siamo accorti che rimproverarlo era inutile. Così abbiamo deciso non di punirlo, ma di abbracciarlo ogni volta in cui si sentiva colpevole di qualcosa, ogni volta che si attendeva un richiamo. Lo abbiamo stretto a a noi con tutta la forza possibile, con tutto l’affetto possibile, ancor più quando anche noi sentivamo che quei fantasmi, che quel dolore erano lì, presenti, e non volevano abbandonarlo. È rimasto spiazzato da questo atteggiamento, non se lo aspettava. E stasera (ieri, ndr) sarà - annuncia Daniela Martino - il re, il protagonista dello spettacolo che i ragazzi del campo estivo mettono in scena, a chiusura dell’esperienza estiva, e che hanno scritto loro partendo dal sogno di una bambina: “Un dinosauro a Catino”».

Una fiaba bellissima, che ricorda la scrittura di Gianni Rodari, che fa sentire tutto il peso subìto dai bambini durante i terribili mesi dell’isolamento imposto dalla quarantena nazionale e che è stata assemblata dal regista teatrale Giulio Bufo.

Oggi il campo estivo a Catino si conclude «ma siamo già pronti a partire da settembre l’Arci ricomincia con il doposcuola. I bambini del quartiere e anche noi adulti abbiamo avuto problemi enormi con la didattica e il lavoro a distanza. Dobbiamo preparare i più piccoli alla scuola recuperando il tempo perduto del lockdown» conclude Daniela Martino.

Perché è un tempo perduto quello del lockdown, come sottolineano tutti gli operatori dei campi estivi, senza nessuna suggestione letteraria. Tempo perduto, anzi tempo perso, buttato via; per molti, troppi bambini, dietro l’ipnosi dei telefonini o la voglia matta di uscire, di tornare a socializzare, frustrata da unesigenza di sicurezza non facilmente comprensibile da un minore, soprattutto adolescente.

«Un ragazzo è arrivato al Cus (il Centro universitario sportivo, ndr) portandosi dietro le problematiche del contesto particolare in cui vive. Faccio l’educatore e riconosco subito le difficoltà. Era insofferente, voleva solo giocare a calcio e se non organizzavo un incontro litigava. La partita di calcio, lo dico da preparatore sportivo, crea conflittualità, inevitabilmente. Così ho deciso di fargli capire l’importanza di tutto quello che gira intorno a una partita: la preparazione atletica, l’attività fisica. Alla fine ha imparato a vivere quei momenti addirittura con maggiore passione e mi ha detto: ho capito.

Per me è stata la soddisfazione più grande». A raccontarci la sua estate con i ragazzi di tutti i quartieri baresi, un’estate che lui stesso definisce «piena perché ho sentito l’affetto die bambini attraverso lo sport» è Marco Montrone coordinatore del progetto «Cus Vacanze 2020» e organizzatore del campo estivo con numerose attività sportive. Il presidente del Cus Nicola Prezioso ha annunciato il prolungamento per le prime tre settimane di settembre delle attività (che ha impegnato oltre 550 bambini e ragazzi, molti dei quali hanno potuto trascorrere gratuitamente la settimana al campo, usufruendo del contributo del Comune per i redditi fino a 20 mila euro). «Io voglio dire grazie a tutti coloro i quali hanno collaborato con me» aggiunge Montrone. e spiega: «Ero scettico rispetto al successo dell’iniziativa pensando a tutti i limiti delle regole anti-covid da seguire. Invece è andata bene e voglio ricordare l’intesa con l’associazione Asfa Puglia che ha permesso anche ai ragazzi autistici di fare esperienza al campo estivo».

Un altro abbraccio di amore e libertà per scacciare i fantasmi del lockdown.