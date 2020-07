Corato premia le più belle voci di Puglia: tutti i vincitori della 32esima edizione della Nota d'Oro

Grande successo per la 32esima edizione del festival Note d'Oro e Bimbo d'Oro, che ha visto la serata finale svolgersi nella splendida atmosfera dell'Appia Antica Restaurant & Garden di Corato (Ba), condotta da Pierluigi Auricchio e con la sapiente organizzazione del direttore artistico e ideatore Aldo Scaringella.

Qui l'elenco dei premiati:

Bimbo D’Oro

Baby Editi: 1°Posto Daniele Muzio; 2°Posto Ascenza Lorusso; 3° Posto Aurora Pepe

Baby Inediti: 1°Posto Elisa Laporta; Junior Editi: 1° Posto Eliana Altomare; 2° Posto Stefania Leopizzi; 3° Posto Teo Pignataro

Junior Inediti 1°Posto Janine Losito ; 2°Posto Denise Degiglio; 3°Posto Teo Pignataro.

Nota D’Oro

Senior Editi: 1°Posto Mariarita D’Onofrio; 2° Posto Lizi Otiashvilli; 3° Posto Luana Patruno

Senior Inediti: 1° Posto Andrea Nicolardi; 2°Posto Nathalie Noemi Bruno; 3° Posto Gabriele Zagaria

Over Editi: 1° Posto Leone; 2°Posto Mina Signorile; 3°Posto Vivi.

Over Inediti: 1° Posto Maurizio e Alessandro Ventura

Premio “Un testo per la vita”, borsa di studio messa in palio da Pasquale Arbore in ricordo di Claudio 'DJ Squalo' Arbore a Denise Degiglio

Premio della critica Proloco Quadratum Corato a Janine Losito, premiata dal Presidente Gerardo Strippoli

Premio Simpatia Granoro, spilla d’oro, consegnato dal direttore amministrativo della Granoro, dott. Francesco Buonomo, a Gabriele Zagaria

Premio voce radiofonica, pergamena consegnata da Franco Contabile, editore di Radio Florlevante Terlizzi, a Mina Signorile

Bonus teatro a Di Ale e Mariarita d’Onofrio, premi consegnati da Cecilia Maggio, Presidente Compagnia Teatrale “Atto Re Matto”

La giuria della serata finale era presieduta da Morena Rosini, voce dello storico gruppo dei Milk & Coffee, nonché attrice e speaker di Radio Italia anni ‘60 Lazio. Insieme a lei Bianca Chiriatti, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, e la giuria canonica che ha accompagnato anche le fasi di selezione, composta da Maurizio Pellegrini, cantautore-musicista; Anna Ciliberti, diplomata in pianoforte, canto leggero e laurea in musicoterapia; Cecilia Maggio, regista teatrale/insegnante di recitazione, presidente Compagnia Teatrale “Atto Re Matto”, iscritta alla Federazione Italiana Teatro Amatoriale; Luka Sensi, autore, cantautore e compositore; Francesca Celiberto, cantautrice; Franco Tempesta, giornalista di Teleregione; Domenico Tacchio, Laureato in Canto Lirico al conservatorio N. Piccinni di Bari e specializzato in Arti Sceniche. Raffaele Di Tacchio ha curato la diretta Facebook in collaborazione con la ditta Phonix di Corato.