Bari, a Pane e Pomodoro chiusa passerella per accesso a mare ai disabili: la protesta

L’accesso al mare per i disabili nella spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari è stato chiuso, in quanto ci sarebbero problemi di sicurezza lungo la passerella che consentiva l’accesso al mare alle persone in carrozzina. È quanto riporta in una nota Hbari2003. «Inoltre con la chiusura dell’area - continua - anche l’uso delle sedie JOB è stato vietato: quindi, anche con l’aiuto di parenti o accompagnatori, i disabili non possono raggiungere il mare, e tutto questo dopo che la Regione Puglia, il 25 maggio scorso, ha diramato l’ordinanza sulla balneazione che intimava, tra l’altro, ai Comuni costieri, di attivarsi per favorire l’accesso al mare alle persone disabili».

«È concepibile che a Bari ci sia accorti del problema a distanza di oltre un mese e a stagione estiva ormai avviata? Dopo la mancata apertura di Torre Quetta, ancora problemi, dunque, per l’accesso al mare delle persone disabili. Vorremmo infatti porre una domanda ai nostri amministratori Comunali: Se la gara per la gestione dovesse vincerla un nuovo soggetto, il SEA TRACK per l’accesso al mare delle persone con difficoltà di deambulazione, di proprietà della vecchia gestione, resterà al suo posto? Ci si chiede in conclusione, ma in quale città viviamo se alle persone disabili non viene garantito un minimo di servizi per vivere un’estate degna di tale nome, in una delle località turistiche tra le più richieste d’Italia? Abbiamo una città disorganizzata, una città priva di servizi importanti per la vita dei disabili, assente verso le esigenze più elementari. Ad oggi, metà luglio non possiamo godere di una giornata di mare. Il mare non è per i disabili: E’ vergognoso. Tutti i paesi costieri, da Barletta a Maruggio, da Torre Ovo a Zapponeta a stanno dimostrando una reale attenzione a queste problematiche, garantendo il mare per tutti. Il Comune di Bari, invece, tagliai servizi più elementari: è vergognoso!»