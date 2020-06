Bari, monopattini «selvaggi» e una bici elettrica trasformata in ciclomotore: controlli Polizia Locale

La Polizia Locale di Bari nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri ha effettuato controlli straordinari nelle zone della movida dove sono state elevate ben 194 sanzioni per guida senza cinture di sicurezza, utilizzo di cellulari senza vivavoce, soste irregolari su marciapiedi e nelle zone di parcheggio riservate ai residenti. Sanzionati anche 2 parcheggiatori abusivi in "azione" sul molo san Nicola. Effettuati accertamenti per il corretto utilizzo dei monopattini e biciclette elettriche nelle zone del waterfront e del lungomare Nazario Sauro, dove sono stati sorpresi ben 17 utenti a cui è stato contestato il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza imposte del codice della strada (guida sul marciapiedi tra i pedoni, attraversamento con semaforo rosso e "guida alternativa" con una sola mano). Sanzionato anche il conducente di una bici elettrica che con i dispositivi alterati risultava essere a tutti gli effetti un pericoloso ciclomotore (il motore ausiliario si attivava autonomamente senza l'uso della pedalata) che viaggiava, pertanto, senza omologazione e relativa copertura assicurativa. Dopo le 22 due esercenti sono stati sanzionati per la vendita di alcolici in contenitori di vetro.