Sabato sera, a Bari sembra già «liberi tutti»: polizia locale eleva sanzioni e sventa furto di una Smart

Sabato sera, e a Bari sembra già 'liberi tutti'. La Polizia Locale è stata impegnatissima ieri con tutte le pattuglie impegnate insieme alle altre forze di polizia, per tenere contenute le situazioni di criticità ed evitare assembramenti. In tanti, infatti, erano in giro con la mascherina, ma moltissimi giovani, soprattutto, erano pericolosamente vicini fra loro. Elevate tante multe per soste irregolari, soprattutto nei pressi dei locali che facevano servizio da asporto. Sanzionate anche 14 persone per violazione del Dpcm del 26 aprile, che vieta gli assembramenti. Inoltre la Polizia Locale ha fermato un 34enne senegalese, colto in flagrante mentre tentava di rubare una Smart regolarmente parcheggiata, e che è stata poi restituita alla legittima proprietaria.