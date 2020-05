Bari, controlli anti-assembramenti nei «circoli della birra»: 6 sanzionati

BARI - Dopo le segnalazioni continue sui cosiddetti «circoli della birra», questa sera la Polizia Locale ha eseguito controlli mirati anche a Carbonara dove all'interno di un sottano alla strada ha sorpreso 6 persone tutte sedute in circolo ed alcune anche a bere birra.

Gli uomini sorpresi dentro il locale, non legati da alcun vincolo di parentela o affinità, dichiaravano di essere soliti incontrarsi dopo il lavoro e passare la serata in gruppo. Sono state contestate 6 violazioni al Dpcm 26 aprile (assembramento vietato in luogo privato). Quattro dei sei soggetti presenti risultavano già sanzionati per violazioni ai Dpcm inerenti l'emergenza pandemica.

Accertamenti in corso sulla posizione del proprietario del locale che risponderà anche di gestione di circolo privato non autorizzato. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni