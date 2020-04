Bari, in casa 3kg di marijuana nascosti nella lavatrice: arrestato 35enne nigeriano

Ieri pomeriggio la polizia di Bari ha fatto irruzione all'interno di un'abitazione nel quartiere Libertà, e ha arrestato un cittadino nigeriano di 35 anni, Justice Osamede Imasuen, che aveva 3 chili di marijuana, che se immessi sul mercato avrebbero fruttato oltre 5mila euro. La droga era nascosta in una lavatrice, smistata in più involucri. Trovato e sequestrato anche materiale per il confezionamento dello stupefacente, un quaderno contenente appunti relativi allo spaccio e la somma di 500 euro in banconote di diverso taglio. L'arrestato è stato condotto nel carcere di Bari.