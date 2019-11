Bari, i detenuti del carcere attori per un giorno con la performance dedicata a Matera

Si è svolta questa mattina nella sala multimediale della Casa Circondariale di Bari la rappresentazione teatrale Giardini di Pietra, con il contributo di due musicisti e compositori, Marilisa Camicia e Vito Indolfo, e del lavoro dei detenuti coordinati dal regista Enrico Romita. L'iniziativa è il risultato di una serie di incontri con i detenuti che aveva come obiettivo la realizzazione di una performance teatrale.

Un viaggio virtuale nella città di Matera, capitale europea della cultura per il 2019, è il tema dello spettacolo, partito da un'analisi della vicenda del brigante materano U'Chitarridd. Dopo averne studiato gli aspetti storici è stato scritto un testo che riepiloga e rappresenta i momenti della vita del protagonista, letti in prima persona dagli detenuti che ne hanno curato la stesura. Il tutto inquadrato nella particolare struttura architettonica di Matera e dei suoi Sassi, anche attraverso un breve video, composto da sequenze di film girati in loco. Un sincero omaggio alla bellezza della città di Matera che è stata definita un giardino di pietra.

(foto Luca Turi)