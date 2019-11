Bari, capannone trasformato in discarica abusiva di rifiuti speciali: 2 denunce

La polizia locale di Bari ha sequestrato un capannone in disuso utilizzato come discarica abusiva. Dopo un'attività di osservazione e controllo una squadra di operai è stata sorpresa nel capannone industriale in via Napoli mentre recuperava rifiuti con un autocarro per smaltirli. Dai successivi controlli è emerso che i locali venivano impropriamente usati come deposito temporaneo di rifiuti speciali da almeno un anno, e all'interno c'erano apparecchiature elettroniche fuori uso, scarti edilizi e di demolizioni, metalli vari, carta e cartone non differenziati, vetro, apparecchiature domestiche, rifiuti ingombranti. Denunciate due persone per il reato di discarica abusiva: il capannone è stato sequestrato.