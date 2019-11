Bari, a fuoco uno studio dentistico: evacuata intera palazzina

Paura questa mattina intorno alle 8 in uno studio dentistico barese, in Corso Mazzini, al quartiere Libertà: è divampato un incendio, e le fiamme hanno reso indispensabile l'evacuazione dell'intera palazzina. Sul posto polizia, 118 e Vigili del Fuoco hanno spento il rogo e soccorso alcune persone intossicate. Non sono ancora chiare le cause dell'incendio, che ha provocato non pochi danni.

(FOTO LUCA TURI)