Bari, vende oggetti in mezzo alla strada, su una rotatoria: multa di 1000 euro

Gli agenti della polizia locale di Bari hanno sanzionato un commerciante per aver occupato abusivamente parte della carreggiata stradale di una rotatoria in via Santa Caterina. L'ambulante, oltre a non aver preso alcuna accortezza per la sua sicurezza e quella degli automobilisti, è stato pesantemente sanzionato: mille euro di verbale e 602 pezzi in vendita sequestrati, che gli verranno confiscati.