Bari, schianto con lo scooter sul lungomare: gravi due giovani. Forse coinvolto un bus

Due ragazzi sono rimati gravemente feriti nella tarda serata di mercoledì a Bari in un incidente stradale avvenuto sul lungomare sud, nel tratto compreso tra le spiagge di Torre Quetta e Pane e Pomodoro. Per cause ancora da accertare, i due giovani, una donna e un uomo di 20 e 21 anni, viaggiavano a bordo di uno scooter e, per cause ancora da accertare, sono caduti. I due sono stati trasportati al pronto soccorso del Policlinico con ambulanze del 118: le loro condizioni, come detto, sono gravi e i sanitari i sono riservati la prognosi. Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente e valutare anche l'eventuale coinvolgimento di un bus dell'Amatab.