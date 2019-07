Sui balconi di Bari vecchia i quadri «collettivi» dipinti dai cittadini

BARI - Quadri dipinti per strada da cittadini comuni ed esposti sui balconi del borgo antico di Bari: ecco l'effetto di questa galleria d'arte a cielo aperto, dal titolo «Il coraggio che muove le acque», allestita nella città vecchia del capoluogo pugliese.

L'evento «A Mani Libere», inaugurato oggi e visibile fino al 28 luglio, è stato ideato dal maestro d'arte Maria Pierno e promosso dalla Rete civica urbana Murat-San Nicola. Si tratta di 15 azioni creative realizzate nel giro di un mese in una sorta di bottega itinerante e in maniera del tutto collettiva da parte di residenti, studenti universitari e visitatori di ogni fascia di età. Il tema scelto per sette di questi dipinti collettivi è l’acqua, tanto caro ad Isabella d’Aragona ed a sua figlia Bona Sforza.

Il progetto che la RCU Murat- San Nicola ha scelto quale filo rosso per legare in buona parte le attività della propria rete, si rifà infatti, alla visione della “Città ideale” immaginata da Isabella d’Aragona nel 1500.

I cittadini, fermati casualmente per strada e guidati poi dalla Pierno, hanno dipinto le tele-lenzuolo dedicandosi a colori e pennelli in una serie di laboratori che si sono tenuti in piazza Cesare Battisti e nel borgo antico. Le tele rimarranno esposte in esterna, grazie ai residenti di Bari Vecchia, che hanno messo a disposizione i loro balconi nei pressi dell'arco dei Meravigli e in strada Filioli.

Al termine dell'esposizione il presidente del primo municipio Leonetti ha deciso di far proseguire l'evento all'interno degli uffici comunali. Una delle opere sarà lasciata in dono al Municipio 1.