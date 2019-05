Università Bari partecipa al Teach Pride per prof. sospesa a Palermo

BARI - Anche l’Università di Bari prende parte al Teach Pride a sostegno della vicenda che ha visto protagonista la prof.ssa Dell’Aria, sospesa dall’ufficio scolastico provinciale per mancata sorveglianza sul lavoro dei suoi studenti che avevano accostato il decreto sicurezza alle leggi razziali. Numerose le inziative in tutta Italia e Bari non si tira indietro. I docenti e gli studenti hanno dato vita ad una sorta di flash mob che è gia stato ribattezzato il «Teacher Pride»: alle 11 in tutte le scuole d’Italia, ma non solo, alunni e professori si sono fermati per leggere gli articoli 21 e 33 della Costituzione, quello che riguarda la libertà di opinione e quello sulla libertà di insegnamento.

Ecco la nota del dipartono Form.Psi.Com: «La comunità del Dipartimento di Formazione, Psicologia e Comunicazione dell’Università di Bari esprime, in tutte le sue componenti, piena e incondizionata solidarietà alla docente Rosa Maria Dell’Aria di Palermo sospesa dal proprio lavoro, non per essersi sottratta ai propri compiti di educatrice, bensì per aver assolto al proprio dovere di contribuire alla formazione di menti libere e pensanti, secondo quanto previsto dal mandato costituzionale.

Noi docenti, consapevoli di possedere nel proprio orizzonte educativo la difesa della pluralità nella promozione del senso critico, scevra dunque da posizioni dogmatiche, perseguiamo i principi costituzionali secondo i quali 'l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento' e 'tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero' - è scritto nel documento letto ad alta voce dal professor Luigi Cazzato - Pertanto, gravemente preoccupati/e da alcuni provvedimenti governativi di natura discriminatoria e liberticida, lanciamo il nostro grido di allarme in risposta ai segnali di una possibile deriva autoritaria, contro la quale intendiamo opporre la nostra più determinata resistenza. Infine, a difesa della democrazia, nata dalle ceneri del fascismo, esortiamo tutta la comunità universitaria a non rimanere indifferente e manifestare forme di dissenso contro ogni provvedimento repressivo che limiti o metta in discussione la libertà dei cittadini e delle cittadine. La conoscenza e il suo libero insegnamento sono e saranno il presidio più valido di una sana democrazia». (foto Luca Turi)

