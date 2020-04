«Alièn», il nuovo lavoro di Francesca Monte è un viaggio nei luoghi dell'anima

Una nuova visione della realtà concentrata su suoni di una materia presente e futura, un nuovo punto di vista di un mondo dato per scontato che ha perso le proprie radici: è questo il fulcro di Alièn, concept Ep interamente scritto e composto dalla cantautrice Francesca Monte. In un’esplorazione ed interpretazione introspettiva, Francesca lotta, accompagna e si arrende alla forza trascinante di un potere superiore, in uno stato di completa alienazione. Una spiccata sensibilità ed empatia che va protetta, un viaggio nello spazio e nel tempo, percorrendo i luoghi più remoti dell’anima.

Le riprese dello short-film sono iniziate nel giugno 2019, e le immagini del cortometraggio annesso al disco “Alièn” valorizzano il territorio campano e la città di Londra. La regia è di Paolo Hanzo, che ha curato anche la direzione artistica insieme a Francesca Monte. Outfit di scena a cura di giovanissimi e talentuosi designer italiani e londinesi (Istituto Marangoni London), stylist Ermes De Cristofaro, che selezionato moda sostenibile focalizzandosi su capi gender-fluid.

Prezioso è stato il contributo di Tremila, visual designer ed ideatore della cover art del disco e del lettering, di Martino Prendini illustrator & 2d animation, e di Fabrizio Todisco, location manager del progetto.

Nell’ “Alièn Tour” si fondono alla perfezione suoni acustici ed elettronici, composti dai musicisti Kevan Gulia (chitarre, sequenze, cori) e Daniel Baiolla (batteria acustica elettrificata con suoni elettronici). Il live dallo stile futurista e psichedelico, con forti influenze post rock, cerca il suo spazio in una dimensione parallela risaltando la lotta continua di un'interpretazione stremata dalla forza del messaggio.