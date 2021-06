N.PROC. 190 /2019

Giudice dell’Esecuzione Dott. Alessandro Silvestrini

LOTTO 1: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di abitazione sita in Squinzano in via da

denominare con terreno di pertinenza

Nel C.F: abitazione foglio 44, particella 1349, subalterno 6, cat. A/3, cl. 3, vani 8,5, piano T, rendita: €

430,21;

terreno: foglio 44, particella 1348 uliveto, cl. 2, superficie catastale mq 3.794, reddito dominicale € 11,76,

reddito agrario € 10,78;

Conformità urbanistico-edilizia: CONFORME

Conformità catastale: CONFORME.

Pratiche Edilizie: Permesso di costruire in sanatoria n. 5081 (P.E. n. 254/2006)

Stato di possesso: occupato

la vendita si terrà in modalità (ASINCRONA) presso lo studio dell’avv. Paola Chiriatti in Lecce alla

via Zanardelli n.4

Data della vendita: 14/09/2021 Ore: 15.30

Prezzo base: € 91.462,50

Offerta minima ai sensi dell’art. 571 c.p.c.: €. 68.596,88

Rilancio minimo: € 2.500,00

Cauzione: 10% del prezzo offerto

Termine presentazione offerta:

telematica entro le ore 12,00 del giorno 07/09/2021;

Termine deposito cauzione:

per offerta telematica: l’accredito delle somme versate a titolo di cauzione dovrà risultare entro le ore

12,00 del giorno precedente a quello fissato per la vendita telematica

Il gestore della vendita è NEPRIX S.r.l. (già IT AUCTION s.r.l. )

LOTTO 2:

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo di forma rettangolare pianeggiante con

alberi di ulivo in agro di Trepuzzi.

In Catasto: foglio 5, particella 205, uliveto, cl. 2, superficie catastale mq 3.188, reddito dominicale € 10,70,

reddito agrario € 9,06.

Conformità urbanistico-edilizia: CONFORME

Conformità catastale: CONFORME.

Pratiche Edilizie: Non è stata rilasciata nessuna autorizzazione edilizia per edificazione poiché il lotto

non raggiunge la dimensione prevista dal lotto minimo.

la vendita si terrà in modalità (ASINCRONA) presso lo studio dell’avv. Paola Chiriatti in Lecce alla

via Zanardelli n. 4

Data della vendita: 14/09/2021 Ora: 15,30

Prezzo base: € 3.378,75

Offerta minima ai sensi dell’art. 571 c.p.c.: € 2.534,07

Rilancio minimo: € 1.000,00

Cauzione: 10% del prezzo offerto

Termine presentazione offerta:

telematica entro le ore 12,00 del giorno 07/09/2021;

Termine deposito cauzione:

per offerta telematica: l’accredito delle somme versate a titolo di cauzione dovrà risultare entro le ore

12,00 del giorno precedente a quello fissato per la vendita telematica

Il gestore della vendita è NEPRIX S.r.l. (Già IT AUCTION s.r.l.)

I beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma dell’esperto Arch. Sandro Lisi reperibile sui siti

www.venditepubbliche.giustizia.it e www.oxanet.it. che deve essere consultata dall’offerente ed alla quale

si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l’esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo

gravanti sui beni.

Per le modalità di partecipazione alla vendita consultare le DISPOSIZIONI GENERALI IN

MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI allegate all’avviso di vendita pubblicato sui siti sopra

riportati e sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia all’indirizzo

https://pvp.giustizia.it

Per maggiori informazioni sulla vendita: Avv. Paola Chiriatti con studio in Lecce alla via Zanardelli n. 4

tel. 0832-230039 indirizzo e-mail: paola.chiriatti@clio.it